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В МИД анонсировали новые переговоры России и США

Рябков: новые переговоры России и США пройдут в конце следующей недели
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MFA Russia/Global Look Press

В конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях. Ждем реального прогресса, когда пройдет встреча, запланированная на конец начинающейся недели», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков уточнил, что переговоры пройдут на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.

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