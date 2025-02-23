В Кремле отметили высокую поддержку Путина среди населения

Президент России Владимир Путин максимально далек от популизма, при этом у него высокий уровень поддержки среди населения. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Он отметил, что Путин и популизм — несовместимые вещи.

В январе Песков признал, что на уровень доверия президенту влияют и успехи на ВС РФ на фронте. Он добавил, что журналисты задают один и тот же вопрос, когда Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) публикует статистику.

В конце этой неделе ВЦИОМ опубликовал результаты очередного опроса, который показал, что уровень доверия россиян Путину составил 79,5%. По данным исследования, 76,2% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, и одобряют его деятельность.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов заявлял, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине.