Высокий уровень доверия Путину назвали одной из причин рекордной явки на сентябрьских выборах

Высокий уровень доверия президенту России Владимиру Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов.

«Высочайший уровень доверия президенту конвертировался и в поддержку кандидатов, которым Владимир Путин доверяет. Поэтому на сентябрьских выборах победили кандидаты, поддержанные президентом России», — сказал политолог.

Асафов добавил, что в России также наблюдается высокий уровень консолидации общества вокруг флага.

«Консолидация вокруг флага продолжает оставаться на высоком уровне и конвертируется в поддержку голосами кандидатов, которые ассоциируются с президентом. Именно этим и объясняется значительный рост явки на средней дистанции. Люди доверяют действующей власти», — отметил политолог.

По словам Асафова, высокая явка на выборах объясняется также тем, что россияне видят позитивные изменения.

«Люди наглядно видят, как жизнь меняется к лучшему. Власти реализуют национальные цели, включая строительство дорог, появление социальной инфраструктуры другие вещи», — сказал он.

Асафов добавил, что в России также наблюдается рост электоральной грамотности.

«Люди подходят к выборам со значительно более высоким уровнем электоральной взрослости. Также на рост явки влияет и расширение возможностей голосования с точки зрения безопасности и удобства. Из года в год растет и уровень доверия к дистанционному электронному голосованию», — рассказал политолог.

Асафов подчеркнул, что победы кандидатов в первых турах демонстрируют однозначную позицию избирателей.

Напомним, с 6 по 8 сентября 2024 года в 83 регионах России прошло более 4 тыс. избирательных кампаний по замещению около 35 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Средняя явка на губернаторских выборах по сравнению с 2019 году выросла в среднем на 6% и на 10% на выборах в законодательные органы регионов.