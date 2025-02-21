Россияне рассказали о своем доверии Путину и правительству

Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 79,5%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 79,5% респондентов», — говорится в сообщении.

По данным исследования, 76,2% опрошенных граждан страны считают, что глава государства работает хорошо, и одобряют его деятельность.

Также ВЦИОМ выяснил, что россияне положительно оценивают работу российского правительства за последнюю неделю (50,5%). Кроме того, уровень доверия к председателю правительства Михаил Мишустину составил 61,4%.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, политолог Александр Асафов заявлял, что высокий уровень доверия Путину стал одной из основных причин рекордной за 10 лет явки на выборах 6–8 сентября.

Ранее Путин назвал важные аспекты для власти любого уровня.