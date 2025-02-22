Трамп заявил, что Путину нужно встретиться с Зеленским

Трамп считает, что Путину и Зеленскому нужно встретиться

Президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно встретиться. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп, слова которого передает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что выступает за мирное урегулирование как из стратегических, так и из гуманных соображений.

«Я хочу видеть прекращение огня и заключение соглашения. Мне кажется, что президент Путин и президент Зеленский должны встретиться. Это необходимо для решения проблемы», — отметил Трамп.

В интервью Fox News Трамп заявил, что Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

21 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для мирных переговоров по Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Ранее Зеленскому посоветовали скромнее вести себя с Трампом.