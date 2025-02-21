Рубио заявил, что США придется вести диалог с РФ, нравится им это или нет

Россия является мировой ядерной державой, США придется поддерживать с ней коммуникацию, нравится это им или нет. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, опубликованном на ее странице в социальной странице X.

По словам дипломата, Соединенные Штаты в конечном итоге должны быть в состоянии говорить с нацией, которая имеет самый большой арсенал тактического ядерного оружия в мире и второй по величине арсенал стратегического ядерного оружия в мире.

Рубио подчеркнул, что Россия — глобальная держава, с которой необходимо поддерживать диалог.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.