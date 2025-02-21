Песков заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин открыт для мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер остается открытым для урегулирования вокруг Украины через мирные переговоры.

«Мы имеем наши цели, связанные с нацбезопасностью, с нашими нацинтересами, и мы готовы достигать этих целей посредством мирных переговоров», — добавил Песков.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.