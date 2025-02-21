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Зеленскому посоветовали скромнее вести себя с Трампом из-за помощи США

Сийярто призвал Зеленского быть скромнее и уважительнее с Трампом
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Shannon Stapleton/Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал президента Украины Владимира Зеленского скромнее вести себя с американским лидером Дональдом Трампом, от которого Киев зависит в финансовом и военном отношении. Об этом пишет РИА Новости.

«Надо быть скромным и проявлять уважение к тем, кому обязан финансовой и военной поддержкой, обязан тем, что все еще на своем посту и что его страна существует», — сказал он.

Сийярто отметил, что в Киеве ведут себя так, будто Зеленский руководит государством, которое финансирует другие страны. Глава венгерского МИД напомнил, что «это не так».

21 февраля портал Axios написал, что Зеленский настолько сильно разозлил Трампа, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине. По информации источников, украинский лидер разгневал американского президента тем, что отказался от сделки по редкоземельным металлам, подверг критике встречу представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде и обвинил Трампа в том, что он находится под влиянием дезинформации.

До этого президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский плохо проявил себя в качестве переговорщика.

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