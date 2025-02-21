Трамп заявил, что Зеленский плохо проявил себя в качестве переговорщика

Трамп: Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News Radio, что глава Украины Владимир Зеленский проделал очень плохую работу в части переговорного процесса.

По словам американского лидера, когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, «это не было приоритетом». Трамп считает, что украинский президент «очень плохо проявил себя в роли переговорщика».

21 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для мирных переговоров по Украине.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

20 февраля помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что США недовольны позицией Украины в отношении сделки по редкоземельным металлам. Он призвал руководство страны «сбавить тон, внимательно посмотреть на ситуацию и подписать эту сделку».

Ранее Трамп заявил, что присутствие Зеленского на встречах по Украине «не так уж важно».