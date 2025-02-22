В Кремле прокомментировали информацию о визите Трампа в Москву на 9 мая

Песков опроверг информацию Le Point о визите Трампа в Москву на 9 мая

На данный момент нет договоренности о визите президента США Дональда Трампа в Москву на 9 мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщение французского издания Le Point, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил Песков на вопрос, достигнута ли такая договоренность.

Le Point писал, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая и проведет встречу в столице России с российским лидером Владимиром Путиным. В публикации сказано, что 9 мая 2025 года станет «днем триумфа». Также издание напомнило о том, как в период разрядки после окончания Холодной войны Билл Клинтон ответил на приглашение Бориса Ельцина в Москву 9 мая 1995 года.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

Ранее бывший советник Пентагона рассказал, что Трамп на самом деле думает о России.