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Бывший советник Пентагона рассказал, что Трамп на самом деле думает о России

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Трамп понимает победу России в СВО
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X заявил, что американский президент Дональд Трамп признает победу России в специальной военной операции.

«Я думаю, Трамп понимает, что русские победили, их дело с самого начала было справедливым, и они заслуживают уверенности в своей будущей безопасности», — поделился Макгрегор.

По словам бывшего советника Пентагона, миру нужна нейтральная Украина, но с Владимиром Зеленским во главе страны этого достичь невозможно.

До этого президент Украины Владимир Зеленский за сутки провел переговоры с шестью европейскими лидерами, включая канцлера Германии Олафа Шольца, на фоне усиления критики со стороны администрации президента США Дональда Трампа.

21 февраля Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Президент США также добавил, что у украинского политика нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Ранее Борис Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа.

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