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Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис

Путин: Трамп обещал быстро решить кризис на Украине, но пришлось изменить планы
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп изменил позицию насчет сроков урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин напомнил, что Трамп до вступления в должность обещал быстро урегулировать конфликт на Украине.

«Но после того как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода», — добавил президент.

Российский лидер назвал эту ситуацию «абсолютно естественной».

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, но украинские власти ввели для себя запрет на переговоры с РФ.

В январе Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский
является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.

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