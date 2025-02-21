На Западе сообщили о планах Зеленского встретиться с Трампом раньше Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом раньше президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поводом для встречи может стать подписание документов сделки по полезным ископаемым. Зеленский надеется, что мероприятие по заключению соглашения пройдет в присутствии его и Трампа, отметил собеседник агентства.

В статье отмечается, что сделка может помочь Киеву не только получить гарантии безопасности в рамках прекращения конфликта, но и преодолеть разрыв с Вашингтоном, который наметился в последнее время.

21 февраля портал Axios со ссылкой на американского чиновника написал, что Трамп поручил другому министру представить руководству Украины новую сделку по ресурсам, которая направлена на сглаживание ситуации между Киевом и Вашингтоном. По его данным, обновленный вариант был представлен Киеву вечером 20 февраля, украинская и американская стороны обсуждали его до утра пятницы. При этом собеседник Axios выразил опасение, что если Зеленский откажется от новой сделки, то отношения между США и Киевом ухудшатся еще сильнее.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее в США заявили, что Зеленский вскоре подпишет сделку по ресурсам.