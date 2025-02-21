Трамп заявил, что присутствие Зеленского на встречах по Украине «не так уж важно»

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «не так важен» на встречах по мирному урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
Американский лидер добавил, что у Зеленского нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.
21 февраля пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт для мирных переговоров по Украине.
18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.
Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.