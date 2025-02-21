В Кремле заявили о преждевременности заявлений о потеплении отношений США и РФ

Песков: до потепления отношений между Россией и США очередь еще не дошла

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью газете «Известия», что до потепления отношений между РФ и США очередь еще не дошла.

«Одно дело диалог между Россией и США, а другое дело — начало сотрудничества в области развития технологий. Так до этого еще очередь не дошла», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что промежуточных контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа до их встречи ожидать не нужно.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа по Украине.