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В Кремле рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа по Украине

Песков: есть установка хорошо подготовить встречу Путина и Трампа
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Alexander Zemlianichenko/AP

Пока никакой конкретики по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, но подготовка к ней идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которая была констатирована в ходе встречи российской и американской делегаций. Есть желание двух президентов, есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативна. В ходе подготовки как раз все нюансы и будут проговариваться», — сказал представитель Кремля.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.

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