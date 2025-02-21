В Раде назвали конфликт Зеленского и Трампа катастрофой

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал катастрофой публичный конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью американской газете The Hill, пишет РИА Новости.

«То, что происходит, — это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить. — «Газета.Ru»), что Трамп находится «в пузыре дезинформации», после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего», — отметил депутат.

Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который намерен продолжать военный конфликт в своей стране. Глава Белого дома подчеркнул, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Также он указал, что рейтинг одобрения нынешнего главы государства упал до 4%.

Зеленский, комментируя слова американского лидера, отметил, что он живет в «пузыре дезинформации». Президент Украины подчеркнул, что его рейтинг составляет 57%, а украинцев больше беспокоит судьба военнопленных, а не выборы в стране.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы главы государства отменили из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации.

До этого президент России Владимир Путин также заявлял о важности провести выборы на Украине. Российский лидер подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно только с легитимными представителями власти.

Ранее в США объяснили недовольство Трампа в отношении Зеленского.