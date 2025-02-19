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Зеленский заявил, что Трамп находится в «пузыре дезинформации»

Зеленский: Трампа дезинформируют о ситуации на Украине, ему нужно узнать правду
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в настоящее время пребывает в «пузыре дезинформации», и Киев хотел бы, чтобы команда американского лидера знала больше «правды об Украине», заявил в интервью немецкой журналистке Сандре Майшбергер украинский лидер Владимир Зеленский. Его цитирует Reuters.

Так президент Украины ответил на слова Трампа о том, что рейтинг популярности Зеленского составляет 4%. Политик заявил, что сегодня утром вышел опрос, результаты которого показывают значительно больший уровень доверия к Зеленскому у населения.

«Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России. У нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией. К сожалению, Трамп живет в этом дезинформационном пузыре», — высказался украинский лидер.

Он также обвинил США в том, что они помогли прекратить «изоляцию» президента РФ Владимира Путина.

Опрос КМИС, на который ссылается Зеленский, вышел через несколько часов после заявления Трампа о низкой поддержке украинского лидера. Его результаты демонстрируют рост одобрения деятельности президента за последние два месяца.

При этом, согласно исследованию New Image Marketing Group, больше всего украинцы доверяют бывшему главкому ВСУ, украинскому послу в Лондоне Валерию Залужному. В его поддержку высказались 72% опрошенных украинцев. Зеленскому же доверяют всего 49%, он уступает в рейтинге главе ГУР Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и боксеру Александру Усику.

Ранее Трамп назвал Зеленского некомпетентным лидером.

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