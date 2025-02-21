В США объяснили недовольство Трампа в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью, передает РИА Новости.

«Президент Трамп очень недоволен поведением Зеленского, и в ряде случаев — вполне справедливо», — сказал Рубио.

Он рассказал, что причиной в том числе стало обсуждение вопроса по доступу США к минеральным ресурсам.

По словам главы Госдепа, Зеленский заявил, что вынесет это на рассмотрение парламента, а через два дня заявил публично, что отверг эту идею.

«Это не то, что он говорил нам», — добавил госсекретарь.

Накануне помощник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц сообщал, что некоторые заявления со стороны Киева и оскорбления в отношении американского президента неприемлемы.

По его словам, президент Украины предпочел использовать вызывающую риторику в адрес США вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам. Уолтц уточнил, что все это стало причиной разочарования Трампа.

19 февраля президент России Владимир Путин заявил, что глава Белого дома начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее посол РФ заявил, что переговоры в Эр-Рияде означают конец холодной войны.