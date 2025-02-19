«Диктатор без выборов»: Трамп обвинил Зеленского в желании воевать ради выгоды

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «лучше поторопиться, иначе у него не останется страны». По словам Трампа, его администрация успешно ведет переговоры с Россией по урегулированию конфликта в то время, как Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Ранее американский президент уже говорил, что если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. Зеленский при этом заявил, что заменить его прямо сейчас «никак не получится».

Президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского комиком и «диктатором без выборов». Пост с этим заявлением Трамп опубликовал в своей соцсети TRUTH Social.

Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. Дональд Трамп президент США

По словам Трампа, Вашингтон потратил на помощь Украине на $200 млрд больше, чем ЕС. При этом, как отметил глава государства, «США не получат ничего взамен». Он также задался вопросом, почему «сонный» Джо Байден не добился уравнивания средств, предоставленных в качестве помощи. Ведь украинский конфликт гораздо важнее для Европы, чем для США, поскольку Штаты и Украину разделяет «большой красивый океан».

«Зеленский признает, что половина денег, которые мы ему отправили, «ПРОПАЛА». Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — подчеркнул Трамп.

Президент США заявил, что его администрация успешно ведет переговоры об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это, по мнению многих, может сделать только Трамп и его администрация.

«Байден даже не пытался, Европа не смогла принести мир, а Зеленский, вероятно, хочет, чтобы «финансовый поток» продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это все продолжается…» — подытожил американский лидер.

На пресс-конференции 18 февраля Трамп заявлял о том, что украинские власти не предоставили никаких отчетов об использовании финансовой помощи, которую Киеву выделили США. По словам американского президента, Вашингтон потратил на эти цели около $350 млрд. При этом президент Украины, как заявляет Трамп, не знает о судьбе по меньшей мере половины этих средств.

Спор о рейтинге Зеленского

Американский президент ранее уже утверждал, что рейтинг одобрения Зеленского опустился до 4%. Он добавил, что, если Киев хочет получить место за столом переговоров, Украине необходимо провести выборы. При этом сам Зеленский опроверг слова Трампа о 4%-ном рейтинге:

«Сегодня утром вышел (опрос) КМИС с 57% доверия ко мне. Я слышал больше 57% по разным опросам. Так что если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас — не получится. Раз уже говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она идет от России».

В интервью ARD Зеленский также заявил, что у Киева есть доказательства, что между Америкой и Россией якобы обсуждается рейтинг президента Украины.

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Он намекнул, что не хочет уходить с поста президента, пока страну не примут в ЕС и НАТО.

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — сказал он.

«Никто не может заставить Украину сдаться»

Пост Трампа уже прокомментировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что республика будет отстаивать право на свое существование.

«Украина выдержала самое ужасное военное нападение в современной истории Европы и три года тотальной войны. Украинский народ и его президент Владимир Зеленский отказались поддаться давлению Путина. Никто не может заставить Украину сдаться», — написал глава украинского МИД в соцсети Х.

В Европе тоже высказались о публикации Трампа — кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован публикацией. По его словам, произошла «классическая смена ролей» между «преступником» и «пострадавшим».

«Это российская риторика. Путин изображает это таким образом уже много лет. И, честно говоря, я несколько шокирован тем, что Дональд Трамп теперь, по-видимому, делает так же», — сказал Мерц.

Британский канал Sky News выразил мнение, что высказывания президента США в адрес Зеленского свидетельствуют о «фундаментальной размолвке» между Вашингтоном и Киевом.

«Америка всегда была на стороне Украины, снабжая ее оружием и финансами... Но всего за одни выходные мы увидели, как эти отношения ухудшились до такого необычного языка», — говорится в тексте.

По мнению автора, Трамп ищет «краткосрочной победы», которая принесет пользу США.

«У нас разные цифры»

Говоря о затратах на военный конфликт, украинский президент опроверг заявления Трампа, отметив, что у Киева и Вашингтона «совершенно разные цифры».

«Нам война стоила $320 млрд. $120 млрд — это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд — это США и европейские союзники. Это пакеты оружия. Всего США дали нам около $67 млрд оружием и $31,5 млрд — прямая», — сказал Зеленский в интервью «Украинской правде».

По его словам, также существовали и отдельные программы, в том числе гуманитарная помощь. При этом, как утверждает президент Украины, общий объем выделенных средств не достиг $500 млрд, поэтому нельзя требовать их возвращения «минералами или чем-либо другим».

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16 февраля представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз обвинил Зеленского в недальновидности после его отказа подписать предложенный Вашингтоном план по разработке украинских полезных ископаемых.

Он заявил, что администрация Трампа устала от отправки помощи Киеву, а сделка по минералам позволит американским налогоплательщикам «возместить» деньги, одновременно развивая экономику Украины. Зеленский же отклонил сделку, поскольку в ней не было гарантий безопасности для Украины.

По мнению украинского журналиста Юрия Бутусова, Киев не сможет заменить американскую помощь чьей-либо еще.

«HIMARS, Patriot, Starlink, Silvus, Bradley, снаряды и более 30 млрд прямого финансирования нашего бюджета мы заменить ничем не сможем», — написал он.