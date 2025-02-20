В Вашингтоне назвали историческими переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц назвал историческими переговоры делегаций России и США, прошедшие в Эр-Рияде. Об этом пишет ТАСС.

«Только что прошли исторические переговоры, посредником на которых выступили наши добрые друзья и партнеры из Саудовской Аравии», — заявил он на брифинге в Белом доме.

По его словам, представители Соединенных Штатов в первый раз «за многие годы» встретились с российской стороной и обсудили «путь к миру».

Уолтц поблагодарил за посредничество наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США.

Глава российского государства подчеркнул, что США продолжают работать с европейскими странами, решая вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.