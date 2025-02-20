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В Белом доме заявили о совпадении интересов России и США

Уолтц: интересы РФ и США совпадают в урегулировании украинского конфликта
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Интересы Москвы и Вашингтона совпадают в том, что касается мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», — заявил собеседник телеканала.

Уолтц добавил, что это был исторический первый шаг, который начался с телефонного разговора, который президент США Дональд Трамп провел с российским лидером Владимиром Путиным. Также советник Трампа обратил внимание и на меры по укреплению доверия, предпринятые на фоне освобождения Россией американца Марка Фогела.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

В свою очередь 14 февраля в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник, которого арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции. Россиянина обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в США.

Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Фогеля, которого осудили за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сообщил, что Москва и Вашингтон могут снова обсудить тему обмена заключенными.

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Переговоры о мире на Украине
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