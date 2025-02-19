Путин высказался о реакции Европы на встречу России и США

Путин: у Европы нет оснований для негативной реакции на встречу России и США

У стран Европы нет оснований для выражения негативной реакции на встречу России и США в Эр-Рияде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что США продолжают работать с европейскими странами, решая вопросы, связанные с конфликтом на Украине.

Встреча представителей России и США прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

По итогам переговоров помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга.

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Евросоюз в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, ни одно решение ситуации не должно приниматься за спиной Киева.

Ранее Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров.