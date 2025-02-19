Шольц высказался о переговорах России и США в Эр-Рияде

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров России и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за того, какую роль будет играть Евросоюз в урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет пишет Tagesschau.

«Очевидно, что Европейский Союз, как и США, должен внести свой вклад в обеспечение мира — если он, наконец, будет достигнут», — сказал он.

По словам Шольца, ни одно решение по конфликту не должно приниматься за спиной Украины.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон до этого предположил, что лидеры России и США на будущих переговорах будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. По мнению Бретона, сейчас наступает один из самых серьезных моментов в истории Европы, который по степени важности можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Ранее в Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине.