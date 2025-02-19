Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за помощь в организации переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Об этом российский лидер сообщил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца — за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встреч между Россией и США на высоком уровне, но и создали такую очень доброжелательную обстановку», — сказал глава государства.

Путин добавил, что планирует в ближайшее время позвонить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. По словам президента России, он хочет поблагодарить его за организацию встречи российских и американских представителей.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.