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Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за организацию переговоров

Путин поблагодарил Саудовскую Аравию за площадку для переговоров РФ и США
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство Саудовской Аравии за помощь в организации переговоров РФ и США в Эр-Рияде. Об этом российский лидер сообщил во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца — за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встреч между Россией и США на высоком уровне, но и создали такую очень доброжелательную обстановку», — сказал глава государства.

Путин добавил, что планирует в ближайшее время позвонить наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду. По словам президента России, он хочет поблагодарить его за организацию встречи российских и американских представителей.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее Путин оценил переговоры России и США в Эр-Рияде.

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