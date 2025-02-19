Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США

Россия в ближайшее время проинформирует своих друзей из БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Мы знаем их заинтересованность в урегулировании российско-украинских отношений, прекращении боевых действий», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что РФ относится к предложениям стран БРИКС по Украине с уважением.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Ранее Зеленский пожаловался, что США помогли России выйти из «изоляции».