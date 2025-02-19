Зеленский пожаловался, что Трамп помог выйти России из «изоляции»

Зеленский пожаловался, что Трамп помог России и Путину выйти из якобы изоляции

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги встречи представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде, заявил, что Соединенные Штаты помогли России выйти из якобы «изоляции», в которой она находилась. Его слова приводит «Европейская правда».

«Хотя, я считаю, что США помогли Путину выйти из многолетней изоляции из-за полномасштабного вторжения», — заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что в Киеве «не раздражены» и «ко всему готовы». Зеленский утверждает, что Владимир Путин и граждане России «очень радуются», потому что с ними обсуждают некоторые вопросы.

Для Украины же, по его словам, в сложившейся ситуации позитива нет.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее Зеленский предупредил, что «поменять его не получится».