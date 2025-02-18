Ушаков: Путин назначит группу спецпредставителей по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин назначит группу спецпредставителей, которые будут работать с США по украинскому вопросу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Ушакова, во время российско-американской встречи в Эр-Рияде Россия изложила принципиальные позиции по урегулированию на Украине, в свою очередь США бегло изложили свои подходы.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что они прошли «неплохо»: Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения и учитывать интересы друг друга. Он добавил, что стороны будут работать, чтобы создать условия для встречи президентов России и США. Кроме того, он отметил, что в свое время отдельные российские и американские команды переговорщиков начнут контакты по Украине.

Газета.Ru

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