Турция выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

Турецкие власти готовы организовать встречу американского и российского лидеров, а также оказать всяческую поддержку переговорам по Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«По дипломатическим каналам сигналы о готовности к посредничеству передаются постоянно. В контактах с нашими западными партнерами мы говорим об этом. Готовы к любому виду посредничества, вплоть до встречи лидеров», — заявил источник.

18 февраля в Эр-Рияде завершились переговоры представителей России и США. Встреча продлилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно об опасениях Зеленского после встречи РФ и США в Эр-Рияде.