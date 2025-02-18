Захарова заявила о неприемлемости членства Украины в НАТО

Российская Федерация подчеркивает, что членство Украины в НАТО является для нее неприемлемым. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это создает серьезные угрозы нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы», — отметила дипломат.

Также Захарова заявила, что киевский режим ждет неминуемый крах. Представитель российского МИД подчеркнула, что контакты между РФ и США вызывают истерику у «евроатлантических русофобов».

Переговоры представителей США и России проходят в Эр-Рияде 18 февраля.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.