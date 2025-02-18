В МИД РФ прокомментировали контакты между Россией и США

Захарова: контакты РФ и США вызывают истерику у евроатлантических русофобов

Контакты между Россией и США вызывают истерику у евроатлантических русофобов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Российско-американские контакты на высшем и высоком уровнях вызывают настоящую истерику среди евроатлантических русофобов», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, в МИД РФ фиксируют нервозную реакцию Запада на переговоры Москвы и Вашингтона.

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде 18 февраля.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Ранее в Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине.