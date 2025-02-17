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В Китае заявили, что Европа оказалась «на обочине» разрешения конфликта на Украине

Аналитик Ван Ивэй: в Мюнхене Украина была в меню, но Европы не было за столом
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Virginia Mayo/AP

Мюнхенская конференция по безопасности показала, что Европа оказалась на обочине разрешения конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

«После прослушивания выступлений спикеров на конференции у меня сложилось впечатление, что европейцы могут сколько угодно возмущаться, но они не осмелятся открыто высказаться. Такое ощущение, что Украина есть в меню, но Европы нет за столом», — сказал аналитик.

Он полагает, что Евросоюзу придется смириться с положением вещей «на земле» и с тем, что Украина не вступит в НАТО. Ван Ивэй отметил, что ЕС не сможет выстоять против Дональда Трампа, поскольку не обладает независимостью.

Сложно представить, кто мог бы представлять Европу на потенциальных переговорах, указал аналитик.

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Американскую делегацию возглавлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. В первый же день конференции он заявил, что возникший в Евросоюзе кризис стал следствием его же действий. По его словам, в отношении Европы его больше всего беспокоит ее отступление «от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США». Политик раскритиковал власти ЕС и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры.

Ранее Туск иронично прокомментировал Мюнхенскую конференцию: «приятные люди и отличное пиво».

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