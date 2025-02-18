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Переговоры России и США начались в Эр-Рияде

Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде

Переговоры представителей США и России начались в Эр-Рияде. Кадры прибытия российской делегации на место мероприятия опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Представители России и США встретились в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия в комплексе Альбасатин.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в преддверии переговоров отмечал, что налаживание экономических контактов между Россией и США важно для Вашингтона. По оценке Дмитриева, американский бизнес из-за ухода с российского рынка потерял более $300 млрд.

Ранее Зеленский заявил, что Китай может принять участие в переговорах.

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