В офисе Генсека ООН прокомментировали предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде

Офис генсека ООН: Гутерриш следит за предстоящей встречей РФ и США в Эр-Рияде

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш следит за встречей высокопоставленных лиц России и США, которая намечена на вторник в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что любой диалог, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, с той ролью, которую они играют, является критически важным.

Дюжаррик отметил, что во всемирной организации будут смотреть, что выйдет из этой встречи.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.