Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна дата переговоров между Россией и США

«Ъ»: переговоры по Украине пройдут в Эр-Рияде 18 февраля
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Отмечалось, что американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее СМИ назвали дату, до которой Белый дом намерен добиться прекращения огня на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами