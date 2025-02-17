Стала известна дата переговоров между Россией и США

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. Об этом сообщает «Коммерсант».

15 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что высокопоставленные представители США и России проведут встречу на следующей неделе в Саудовской Аравии. Источник отметил, что планируется поездка должностных лиц, которые подготовят почву для переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Отмечалось, что американскую делегацию на переговорах по подготовке встречи президентов США и России в Саудовской Аравии возглавят помощник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее СМИ назвали дату, до которой Белый дом намерен добиться прекращения огня на Украине.