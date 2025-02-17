Трамп заявил о возможной встрече с Путины в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Время не установлено, но это может произойти очень скоро», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о сроках встречи с Путиным в Саудовской Аравии.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля.

Ранее госсекретарь США рассказал о своем отношении к переговорам Москвы и Вашингтона.