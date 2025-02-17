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Фадеев призвал Каллас оказать воздействие на Киев

Глава СПЧ Фадеев призвал Каллас повлиять на власти Украины
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Johanna Geron/Reuters

Бывшему премьер-министру Эстонии, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас нужно оказать воздействие на Киев, чтобы Вооруженные силы Украины прекратили совершать преступления против мирного населения России. Об этом заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, сообщается в Telegram-канале СПЧ.

«Призываем оказать воздействие на украинские власти на международном уровне в целях прекращения вопиющих нарушений прав человека», — отметил он.

Фадеев добавил, что направил главе дипломатии Евросоюза свидетельства преступлений ВСУ.

16 февраля Каллас заявила, что мирные жители России не страдают в украинском конфликте. Ее высказывание послужило поводом для критики. В частности, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя заявление главы евродипломатии, подчеркнул, что для «бездетной» Каллас даже дети, пострадавшие от разрыва кассет в Бехтерах, являются военными.

Кроме того, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что слова Каллас являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза. Он добавил, что его не удивляет такая «множественная логика» со стороны европейских структур, так как Донбасс сталкивается с подобным отношением уже с 2014 года.

Ранее Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.

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