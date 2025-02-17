Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР прокомментировали слова Каллас об отсутствии пострадавших от ударов ВСУ

Пушилин: слова Каллас являются попыткой выгородить Украину
close
Илья Питалев/РИА Новости

Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в ходе конфликта на Украине среди мирного населения России нет жертв, являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Такие изречения свидетельствуют не об оторванности от жизни и недалекости европейского политика: она точно понимает, что происходит. Это часть циничного умысла — ввести в заблуждение население европейских стран и представить Украину жертвой, а не оккупантом», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что его не удивляет такая «множественная логика» со стороны европейских структур, так как Донбасс сталкивается с подобным отношением уже с 2014 года.

Также депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что необходимо устроить бойкот главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас.

16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.

Ранее Каллас заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами