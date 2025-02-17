Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в ходе конфликта на Украине среди мирного населения России нет жертв, являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза. Об этом ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Такие изречения свидетельствуют не об оторванности от жизни и недалекости европейского политика: она точно понимает, что происходит. Это часть циничного умысла — ввести в заблуждение население европейских стран и представить Украину жертвой, а не оккупантом», — заявил Пушилин.

Глава ДНР отметил, что его не удивляет такая «множественная логика» со стороны европейских структур, так как Донбасс сталкивается с подобным отношением уже с 2014 года.

Также депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что необходимо устроить бойкот главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас.

16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.

Ранее Каллас заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте.