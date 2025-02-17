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Сальдо в ответ на ложь Каллас назвал число погибших мирных граждан в Херсонской области

Сальдо: в Херсонской области за 2025 год убили 16 мирных жителей, 109 пострадали
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В ходе атак украинской армии в 2025 году на территории Херсонской области погибли 16 мирных жителей, 109 человек пострадали. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, комментируя высказывание главы евродипломатии Каи Каллас.

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности Каллас заявила, что мирные жители России не гибнут в украинском конфликте.

«Только за полтора месяца этого года от обстрелов украинских военных и натовцев погибли 16 мирных жителей Херсонской области, а пострадали 109, из которых 5 несовершеннолетних», — заявил он.

По словам Сальдо, для «бездетной» Каллас даже дети, пострадавшие от разрыва кассет в Бехтерах, являются военными.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что слова Каллас о том, что в ходе конфликта на Украине среди мирного населения России нет жертв, являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза.

Глава ДНР отметил, что его не удивляет такая «множественная логика» со стороны европейских структур, так как Донбасс сталкивается с подобным отношением уже с 2014 года.

Ранее в Госдуме призвали устроить бойкот главе дипломатии Евросоюза.

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