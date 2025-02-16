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Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности

Захарова назвала ложью и низостью слова Каллас о том, что ВСУ не убивают мирных
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что мирные жители РФ не гибнут в конфликте с Украиной, являются ложью и низостью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что (экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа — прим. ред.) Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть ещё резервы низости», — написала она.

По словам Захаровой, Каллас не могла не знать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устраивают террористические акты в отношении гражданского населения России, поэтому ее слова можно назвать враньем.

Представитель МИД РФ напомнила, что в последние дни чиновники Евросоюза активно выступают за участие альянса в переговорах по Украине. Каллас рушит их надежды, поскольку невозможно вести диалог с теми, кто «провозгласил ложь своей официальной позицией», добавила Захарова.

До этого посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал слова Каллас демонстрацией «русофобского угара». По его мнению, позиция высокопоставленного чиновника ЕС должна получить самую жесткую правовую оценку. Дипломат напомнил, что в прошлом году от действий ВСУ пострадали 5,5 тысяч мирных граждан РФ, при этом 800 человек погибли, в том числе 51 ребенок.

Ранее Каллас заявила, что мирные россияне не становятся жертвами в украинском конфликте.

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