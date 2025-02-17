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Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине

Лавров напомнил журналисту из США о Гренландии в контексте Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию в ответ на вопрос американского журналиста о возможных территориальных уступках в контексте Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы про Данию с Гренландией?» — задал встречный вопрос дипломат корреспонденту CNN.

Как передает ТАСС, при этом Лавров сохранил серьезное выражение лица. Глава МИД РФ прервал журналиста, когда тот говорил о наличии в Вашингтоне мнений, что ради достижения прочного мира и прекращения огня на Украине обеим сторонам придется прийти к болезненным компромиссам.

После этого замечания министр предложил журналисту продолжить задавать вопросы на английском языке. В своем ответе глава МИД России посоветовал американской стороне обратиться к историческим фактам, поскольку территориальные изменения уже произошли в пользу Украины в период образования СССР.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее глава МИД Франции прокомментировал позицию ЕС по территориальным уступкам Украины.

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