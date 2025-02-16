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Глава МИД Франции прокомментировал позицию ЕС по территориальным уступкам Украины

Барро: у ЕС нет позиции по территориальным уступкам, на которые должен пойти Киев
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Gonzalo Fuentes/Reuters

Евросоюз не имеет четкой позиции по территориальным уступкам, на которые должна пойти Украина в рамках урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев должен решить сам, на какой компромисс он готов пойти.

Барро добавил, что Европа так или иначе будет вовлечена в переговорный процесс. Он подчеркнул, что именно ЕС будет предоставлять Украине гарантии по безопасности.

Накануне спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что России придется пойти на территориальные уступки для урегулирования на Украине.

12 февраля Трамп и президент РФ Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Келлог рассказал, как скоро США составят мирный план по Украине.

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