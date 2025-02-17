Лавров ответил на заявления лидеров ЕС о желании участвовать в переговорах по Украине

Лавров не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине

У Европы были шансы принять участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут «выцыганивать» какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?», — сказал он.

По словам главы МИД РФ, компромиссы по украинскому конфликту достигались не раз, и всегда благодаря российской стороне.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.