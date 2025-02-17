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В США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона

CNN: Саудовская Аравия выступит в роли посредника на переговорах России и США
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Amr Nabil/AP

Саудовская Аравия выступит в роли посредника на предстоящих переговорах России и США. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации канала, встреча американской и российской делегаций состоится 18 февраля. Дипломатическую группу Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности королевства. США на встрече будут представлять госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Авторы отметили, что Саудовская Аравия занимает важную роль во внешней политике администрации президента США Дональда Трампа. Так, как отметили журналисты, наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, в частности, способствовал освобождению американца Марка Фогеля.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее Трамп упомянул победы России над Наполеоном и Гитлером.

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