Госсекретарь США Рубио вылетел в Эр-Рияд для переговоров по Украине

Reuters: Рубио вылетел в Саудовскую Аравию для переговоров по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио вылетел в Эр-Рияд, где, возможно, примет участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, вместе с советником Трампа по национальной безопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем Белого дома по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом Рубио встретится с российскими официальными лицами.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.