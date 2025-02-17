В Венгрии высказались о переговорах по Украине

Сийярто: в Европе объединяются силы, которые не желают мира на Украине

В настоящий момент в Европе объединяются силы, которые не хотят окончания конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«В Европе сейчас объединяют силы те стороны, которые не желают мира. В Европе сторонники войны объединяются», — сказал он.

По словам Сийярто, Будапешт приветствует диалог России и США по урегулированию конфликта на Украине.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.