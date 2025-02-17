Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о давлении на Россию со стороны Запада на переговорах по Украине

Турецкий политик Перинчек: Запад будет пытаться давить на Россию на переговорах
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Некоторые круги в США и Европе будут стремиться оказать давление на Россию в ходе предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку этот процесс может определить новый мировой порядок. Об этом заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Я считаю, что оптимизм в ряде СМИ и социальных сетей относительно телефонных переговоров лидеров США и России несколько преждевременен. Не следует воспринимать эти разговоры как решение всех проблем по Украине. Будут предприняты усилия для давления на Россию в ходе переговоров. Тем не менее мы надеемся на скорое установление мира в регионе», — отметил политик.

Он также добавил, что включение в переговорный процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, было бы полезно для региона, учитывая, что предстоящие переговоры могут изменить мировой порядок.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами