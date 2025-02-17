В Турции заявили о давлении на Россию со стороны Запада на переговорах по Украине

Некоторые круги в США и Европе будут стремиться оказать давление на Россию в ходе предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине, поскольку этот процесс может определить новый мировой порядок. Об этом заявил РИА Новости генсек турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек.

«Я считаю, что оптимизм в ряде СМИ и социальных сетей относительно телефонных переговоров лидеров США и России несколько преждевременен. Не следует воспринимать эти разговоры как решение всех проблем по Украине. Будут предприняты усилия для давления на Россию в ходе переговоров. Тем не менее мы надеемся на скорое установление мира в регионе», — отметил политик.

Он также добавил, что включение в переговорный процесс таких стран, как Китай, Индия, Турция и Венгрия, было бы полезно для региона, учитывая, что предстоящие переговоры могут изменить мировой порядок.

12 февраля Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Ранее в США раскрыли роль Саудовской Аравии в переговорах Москвы и Вашингтона.