Трамп упомянул победы России над Наполеоном и Гитлером

Президент США Дональд Трамп, говоря о возможном урегулировании конфликта на Украине, обратился к истории России, упомянув ее победы над Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером. Его слова передает ТАСС.

«У них мощная военная машина. Они победили Гитлера, они победили Наполеона… Россия давно воюет, но сейчас, думаю, Путин хочет прекратить боевые действия», — заявил Трамп журналистам.

Американский лидер также отметил, что не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО. Он заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Трамп подчеркнул, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский вовлечен в переговоры по Украине.