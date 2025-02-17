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Трамп: если бы Путин не хотел мира на Украине, у США была бы проблема

Трамп считает, что Путин хочет остановить боевые действия на Украине
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РИА Новости/Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил Fox News, что, если бы его российский коллега Владимир Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

«Я вижу, что Путин хочет остановить боевые действия на Украине», — сказал американский политик.

Он добавил, что его встреча с лидером РФ может состояться «очень скоро».

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее в МИД Эстонии призвали «загнать в угол» Путина.

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