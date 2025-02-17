Трамп оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Трамп не верит в то, что Россия хочет войны с НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Россия хочет войны с Североатлантическим альянсом (НАТО). Его слова передает РИА Новости.

«Нет, я не согласен, даже самую малость», — сказал Трамп, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского об угрозе НАТО со стороны России.

Также Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Американский президент отметил, что, если бы Путин не хотел мирных переговоров по Украине, это стало бы «большой проблемой» для США.

12 февраля Трамп и Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее стала известна возможная дата переговоров между Россией и США.